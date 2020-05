Von 5.30 Uhr bis 23 Uhr bietet das ZDF in seinem Hauptprogramm eine nahezu lückenlose Untertitelung an. Auch in der ZDFmediathek finden sich immer mehr Sendungen mit diesem Service. Doch wie werden Untertitel und Live-Untertitel produziert?

