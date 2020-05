Fragen und Antworten zum Service "Deutsche Gebärdensprache"

Wenn Sie in der ZDFmediathek bei Ihrer Eingabe in das Suchfeld „DGS“ einfügen, werden Ihnen entsprechend nur Beiträge mit Gebärdensprache angezeigt.

Sie können Ihre Suche aber auch eingrenzen: Zum Beispiel, indem Sie innerhalb eines Senders oder einer Datumsgrenze suchen.



Zudem finden Sie auf unserer Seite barrierefrei.zdf.de immer die neuesten Beiträge mit DGS. Dort bieten wir auch eine Zusammenfassung der angekündigten Sendungen im Livestream mit Gebärdensprache an.