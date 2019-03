Ein Hörfilm ist eine akustische Bildbeschreibung und wird auch als Audiodeskription (AD) bezeichnet. Ein Sprecher beschreibt zwischen den Dialogen das, was im Film zu sehen ist, wo die Darsteller sich befinden, und was sie gerade tun. So haben auch sehbehinderte und blinde Nutzer die Möglichkeit, dem Film zu folgen. Für die Audiodeskription werden eigens Manuskripte verfasst, die dann vertont werden.