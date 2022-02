Am frühen Donnerstagmorgen dann begann der Angriff auf die Ukraine. In Odessa und in der Hauptstadt Kiew sowie in mehreren weiteren Städten waren Explosionen zu hören. Ziel war vor allem die militärische Infrastruktur der Ukraine. Dabei wurden Angriffe mit Kampfflugzeugen, Hubschraubern und Raketen gemeldet. Auch russische Bodentruppen sollen sich nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes mittlerweile in der Ukraine befinden. Die Regierung in Kiew verhängte das Kriegsrecht.