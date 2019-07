Innovative Geschäftsideen und erfolgreiche Unternehmen rücken am bei der Verleihung des Deutschen Gründerpreises in den Blick. Im ZDF-Hauptstadtstudio treten jeweils drei Finalisten in den Kategorien Start-up und Aufsteiger an. Zudem wird eine Unternehmerpersönlichkeit für ihr Lebenswerk geehrt. Die Preisverleihung, moderiert von Barbara Hahlweg, ist am 2. Juli im Livestream in der ZDFmediathek zu verfolgen. Die Kandidaten für den Deutschen Gründerpreis 2019 sind zudem am 9. Juli in der Dokumentation Die Zukunftsmacher zu erleben.