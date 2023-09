Maxi Gstettenbauer: Gute Zeit

Von einer „guten Zeit“, davon kann man angesichts der Geschehnisse rund um den Globus momentan wohl kaum sprechen, denn überall lauern die bedrohlichen drei K’s: Kriege, Krankheiten und Klimawandel. Maxi Gstettenbauer will jedoch genau das zurückbringen, was vielleicht viele als verloren glaubten – eine „Gute Zeit“. In seinem gleichnamigen neuen Live-Comedy-Programm erzählt er von den Veränderungen als frisch gebackener Vater, seinem Problem mit TikTok und Fettnäpfchen, die man besser umgeht. Maxi Gstettenbauer ist kein Lyriker – er ist Live-Performer und wer ihn kennt, der weiß: Seine Programme atmen und so könnte ein Programm nach wenigen Monaten schon wieder komplett anders aussehen. Und warum? Es passiert einfach so viel! Diese Dynamik wird auch auf der 3sat-Bühne spürbar: Energiegeladen und spontan präsentiert er feinste Stand-up-Comedy, die nicht platt und provokativ daherkommt, sondern am Puls der Zeit ist. Maxi Gstettenbauer zieht einen Bogen, den er aber nicht überspannt.