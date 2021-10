Julian Reichelt, Gil Ofarim, Luke Mockridge – Täter oder Opfer?

Und während alle rätseln, was an der Geschichte von Gil Ofarim wahr ist, ist Sarah Bosetti davon überzeugt, dass es völlig egal ist, was an dieser Geschichte wahr ist. Es geht um Judenfeindlichkeit. Und ob sie existiert, hängt nicht von dem Fall Gil Ofarim ab. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 2351 antisemitische Straftaten gemeldet. All diese Fälle gehen nicht weg, selbst wenn Gil Ofarim gelogen haben sollte. Aber wenn er gelogen haben sollte, wird allen anderen Jüdinnen und Juden automatisch weniger geglaubt.