"Z" wie "Meinungsfreiheit"

Sein Ursprung in der protosinaitischen Schrift ist ein Symbol, das eine Stichwaffe symbolisiert. Er kann also nur für Frieden stehen! Das Zeichen "Z" existiert im kyrillischen Alphabet, also auch in der russischen Schriftsprache, überhaupt nicht. Es wird also ein Symbol verboten, und auch das nur, wenn es eindeutig als Kriegsunterstützung zu deuten ist, das bei uns zwar zufällig ein Buchstabe ist, aber auch hier klar als Symbol erkennbar sein muss, um strafbar zu sein. Es wird also kein Buchstabe verboten, sondern ein Symbol – Also doch keine Einschränkung der Meinungsfreiheit.