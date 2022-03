Gerhard Schröder und Putin in love

Es ist eine Geschichte voller Hingabe und Loyalität, eine Ehe für die Ewigkeit – und das will bei Schröder was heißen. Er ist mit Putin bald länger zusammen als seine längste bisherige Ehe gedauert hat. Da zettelt halt der eine Partner einen Krieg an und der andere sagt so was wie: "Es gab viele Fehler – auf beiden Seiten."