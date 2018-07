Joachim Paul Assböck wurde 1965 in Köln geboren. Seine Schauspielausbildung absolvierte er am Max Reinhardt Seminar in Wien. 1993 feierte Assböck sein Debüt als Schauspieler in Steven Spielbergs Film „Schindlers Liste“. In Folge stand er in Fernsehserien, darunter „Nikola“, „Unser Charly“ und „Balko“ ebenso vor der Kamera, wie in internationalen Kinofilmen, zum Beispiel in „Der Pianist“ und in „Der Baader Meinhof Komplex“.