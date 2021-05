In der neuen Anstaltsshow "Max & Claus gegen ZDF" treten die beiden Protagonisten in einer Wette an. Sie müssen versuchen alle Affären der Union in 45 Minuten auf eine Tafel zu bringen. Ob ihnen das gelingt?

1 min 1 min 04.05.2021 04.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.05.2022 Video herunterladen