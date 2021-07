In der Quizshow "Wer's weiß wird heiß!" treten Annalena Baerbock und Armin Laschet zum Thema "Klimapolitik" gegeneinander an. Wer sich diesbezüglich wohl im deutschen Parteienspektrum am besten auskennt?

9 min 9 min 23.07.2021 23.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.07.2022 Video herunterladen