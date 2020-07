Völkerkunde

Um zu verdeutlichen was es für viele Menschen mit Migrationshintergrund bedeutet in einer "weißen Welt" zu leben, führen die Moderatoren ihre Kandidaten in die völkerkundliche Ausstellung „Das weiße Europa, die Bahre der Menschheit“. Hier werden einige ...

something 7 min something 14.07.2020 Video verfügbar bis 14.07.2021