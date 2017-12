Die Anstalt vom 17. Oktober 2017

Während sich in Berlin die neue Regierung bildet, treffen sich in München die Leistungsträger des Deutschen Kabaretts: Max Uthoff und Claus von Wagner melden sich am Dienstag, 17. Oktober 2017, 22.15 Uhr, mit einer "Anstalt" in Überlänge. Erstmals stehen die Protagonisten von "Neues aus der Anstalt" Urban Priol, Frank-Markus Barwasser, Georg Schramm und Jochen Malmsheimer gemeinsam mit den Machern der Nachfolgesendung "Die Anstalt", Claus von Wagner und Max Uthoff, vor der Kamera – in einem einstündigen Kabarettevent der Spitzenklasse.