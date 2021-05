Vatertag: Eimersaufen am Bügelbrett

Väter sind also an ihrem Ehrentag, dem Vatertag, traditionell schlechte Vorbilder. Es hilft nix - in männlichen Köpfen muss sich etwas ändern. Aber wie kriegt man das hin? Ganz einfach: Man nutzt eine Kunstform, die bei Männern beliebt ist und bei der Sexismus kein Bug ist, sondern ein Feature: Ein Malle-Hit mit unterschwelligen Nachrichten. Deswegen hat Tobias Mann passend zum Vatertag einen Song aufgenommen, der den Männern zeigt, was ein "echter" Mann ist. Tobias Mann ruft dazu auf, am Vatertag den Bollerwagen einfach mal in der Garage stehen zu lassen und den Tag mit der Familie zu verbringen.