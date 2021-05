Impfung: Die Nadel im Heuhaufen

Jetzt, wo einige Menschen die Impfung schon haben, wollen sie ihre Freiheiten zurück und auch die Maske nicht mehr tragen. Aber was ist mit denen, die noch nicht mal eine Möglichkeit für eine Impfung bekommen haben? Herrscht in Deutschland Impfzwang? Und was ist mit den jungen Leuten, die noch auf ihre Impfung warten?