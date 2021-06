Fußball Skandal: Inoffizieller EM-Song geleakt

Beim Fußball ist es doch wie mit Appelkorn: Je mehr desto besser. Also nicht lang schnacken, Kopp in den Nacken! 1974 hieß es in einem beachteten musikphilosophischen Traktat über den Ballsport: "Fußball ist unser Leben, der König. Fußball regiert die Welt!" Heut ist es so und dann ist das auch wieder nicht recht! Ist doch toll! Wenn König Fußball anklopft, macht sogar Fürst Söder einen Knicks. Das ist mal Macht, die haben wir in der Kulturszene nicht. Pünktlich zur EM lautet also die Message: "Backen halten, Ihr Hater! UND JETZT STIMMUNG, verdammt noch mal!"