Die gefährliche Macht des Facebook-Konzerns

Rund 3,5 Milliarden Menschen weltweit nutzen eine der Social-Media-Plattformen und Apps des Zuckerberg-Konzerns. Das ist knapp die Hälfte der Menschheit. Dem Reuters Institute Digital News Report zufolge sind 71 Prozent der erwachsenen Internetnutzenden in Deutschland bei Marktführer WhatsApp unterwegs, 44 Prozent sind es auf Facebook und 29 Prozent auf Instagram. Nach Angaben von Datareportal können via Facebook derzeit potenziell rund 29 Millionen Menschen in Deutschland mit Werbung erreicht werden, bei Instagram sind es 26 Millionen. Für den Facebook-Konzern selbst bedeutet so ein Ausfall nicht nur einen Image-, sondern auch einen massiven finanziellen Verlust. Über 60 Millionen Dollar, so Schätzungen, soll Facebook in dieser Zeit an Werbeeinnahmen flöten gegangen sein.