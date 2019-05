Handwerkermangel in Deutschland

Handwerksbetriebe müssen sich mittlerweile ordentlich ins Zeug legen, wenn sie angehende Lehrlinge überzeugen wollen. Dem gegenüber sind in den vergangenen Jahren viele junge Menschen nach Deutschland gekommen, die durchaus für eine Lehre zu begeistern sind. Doch wenn Betriebe Flüchtlinge ausbilden wollen, werden ihnen nicht selten Steine in den Weg gelegt. Zwar gilt offiziell eine Ausbildungsduldung, doch in der Realität funken die Ausländerbehörden oft dazwischen. Einen solchen Fall zeigt eine Dokumentation vom BR. Dort wird ein 20-Jähriger aus Mali begleitet, der eine Ausbildung zum Metallfacharbeiter absolviert hat. Dennoch droht ihm – obwohl er arbeiten möchte – die Abschiebung. Wie der Fall ausgeht und wie die Rechtslage ist, wenn qualifizierte Flüchtlinge in Deutschland arbeiten wollen, zeigt DokThema.