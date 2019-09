Lehrermangel an Grundschulen

Wie kann es gelingen, die Grundschulen zu stärken? In der Sendung „Campus und Karriere“ vom Deutschlandfunk ging es um diese Frage. Ein Bildungshistoriker, eine Schulleiterin und die Vorsitzende des Interessenverbandes Berliner Schulleitungen diskutieren über die Rolle der Politik, welchen Beitrag die Hochschulen am Lehrermangel haben und was in manchen Schulen besser läuft als in anderen.