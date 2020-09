Rassismus und Diskriminierung in Deutschland

Bewaffnete Menschen unter türkischer Flagge, afrikanische Menschen mit Knochen im Haar, die Frauen im Schwimmbad belästigen, so beschreibt ein jüngst erschienenes „Kinder-Malbuch“ der AfD die angebliche Realität in Nordrhein-Westfalen. Die vor rassistischer Klischees strotzende Hefte („Nordrhein-Westfalen zum Ausmalen“) sollen kürzlich bei einer Veranstaltung in Krefeld verteilt worden sein. Die AfD-Landtagsfraktion hatte die Kritik daran zuerst als „Angriff auf die Kunst- und Satirefreiheit“ gewertet, war später aber zurückgerudert. Auf einmal hieß es, das Buch hätte in dieser Form nicht erscheinen dürfen, so Fraktionschef Markus Wagner. Das gesamte Projekt werde ersatzlos beendet.