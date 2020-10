Die Suche nach einem Endlager für Atommüll

Spätestens Ende 2022 geht in Deutschland der letzte Atomreaktor vom Netz. Was übrig bleibt, sind hochgefährliche Abfälle, die noch viele tausend Jahre strahlen. Wo dieser Müll hin soll – circa 27.000 Kubikmeter in 1900 Castorbehältern – ist derzeit offen. Viele Menschen in Deutschland fragen sich nun: Kommt bald ein Atomendlager in meine Nachbarschaft? Ein Bericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung hat nun ergeben, welche Gebiete in Deutschland in Frage kommen, es sind rund 90. Die Karte und ein Bericht darüber, wie es weitergeht, findet sich bei der tagesschau.