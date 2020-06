Das Konjunkturpaket der großen Koalition

Zwar können die 300 Euro für manche Familie ein wichtiger finanzieller Zuschuss sein, allerdings ändern sie nichts am Grundproblem der letzten Monate, so die Kommentatorin von Spiegel Online: „Dass nämlich etliche Schulen und Kitas nicht im Normalbetrieb laufen. Dass das noch Monate so weiter gehen kann. Dass diese Situation, nach allem was man weiß, nicht nur für Kinder, sondern auch für Frauen fatale, teure, langfristige Folgen haben kann. Und dass die Betroffenen sich damit ziemlich allein gelassen fühlen.“