Die Maßnahmen gegen das Coronavirus

Was in anderen Ländern schon längst der Fall ist, wird nun auch in Deutschland kommen: massive Ausgangsbeschränkungen bis hin zu Ausgangssperren. Am Freitag preschte Bayern als erstes Bundesland vor. In einer sehr ernsten Pressekonferenz zog Markus Söder Konsequenzen aus dem, was diese Woche bei sonnigem Wetter leider viel zu oft zu beobachten war: zu viele Menschen ignorieren die Warnungen, möglichst zuhause zu bleiben.