Fast Fashion: Der wahre Preis unserer Kleidung

Der Corona-Lockdown hat dafür gesorgt, dass in den Nähstuben der Entwicklungsländer die Maschinen eine lange Zeit stillstanden. Modekonzerne stornierten im März einfach ihre Bestellungen in Bangladesch. Das war fatal für die Menschen vor Ort, denn so brach vielen das ohnehin schon geringe Einkommen weg. Laut einer Studie des Center for Global Workers‘ Rights wurde die Liste der größten Auftragsstornierungen bis Mitte März von Primark mit 273 Millionen US-Dollar sowie C&A mit 166 Millionen angeführt. Darüber berichtet Textilexperte Armin Paasch von Misereor beim Bericht aus Berlin.