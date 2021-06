Die hysterische Debatte um geschlechtergerechte Sprache

Weil ein Student an der Universität Kassel nicht genderte, bekam er eine schlechtere Note – so hieß es zumindest in einigen Berichten Anfang April. Was hinter der Geschichte steckt, erzählen der Spiegel und die hessenschau. Die Studierenden sollten für eine bestimmte Prüfung lernen, dass es Sprachsensibilität gibt, und zwar nicht nur bei Geschlechtern. Das Gelernte sollte dann in Praxisübungen angewendet werden – dabei war gendergerechte Sprache nur eines von insgesamt 15 Kriterien neben etwa Zitierweisen. Das sei vorher auch so angekündigt gewesen. Noten gab es nicht, nur „bestanden“ oder „nicht bestanden“.