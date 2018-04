Hintergründe zur heute-show vom 15.12.2017

Die heute-show verleiht Recep Tayyip Erdoğan den Vollpfosten in der „Schlagstock-Edition“. Der türkische Präsident habe sich in diesem Jahr endlich „den Traum vom eigenen Sultanat“ erfüllt. Zehntausende Menschen wurden in der Türkei festgenommen, darunter auch der Journalist Deniz Yücel und die Journalistin Mesale Tolu, deren nächster Prozesstermin am 18.12. ist. Auch der Menschenrechtler Peter Steudtner war über drei Monate lang in türkischer Haft und schickt Yücel via Welt einen persönlichen Gruß ins Gefängnis.