Hintergründe zur heute-show vom 20.04.2018

Die Deutschen lieben billiges Fleisch, den Preis dafür zahlen andere. Ausbeutung und Tierquälerei sind bei vielen in der Fleischindustrie an der Tagesordnung. Auch deshalb will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner nun ein staatliches Label für Fleisch einführen, um für mehr Verlässlichkeit zu sorgen. Die Süddeutsche Zeitung meint, dass ein staatliches Label ein erster Schritt sein könnte, um die Haltung der Tiere in Deutschland zu verbessern und das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen. Das sei, so die Kommentatorin, auch bitter nötig, denn der Versuch, der Branche Tierschutz zu überlassen, sei gescheitert.