Hintergründe zur heute-show vom 05.10.2018

Spiegel Online hat die verschiedenen Brexit-Szenarien unter die Lupe genommen: Darunter ist eine Art Übergangszeit, der Verbleib in einer Zollunion oder sogar das Szenario des No-Deals (was bedeuten würde, dass es kein formales Abkommen bis zum Austrittsdatum geben würde). Letzteres wird von vielen gefürchtet. Der No-Deal könnte das Land in ein wirtschaftliches Chaos stürzen. Auf dem vor ein paar Tagen stattfindenden Parteitag ging, so die ZDF-Berichterstatterin, die angeschlagene Premierministerin Theresa May gestärkt hervor. May ist derzeit unter Druck, innerparteilich aber auch von Seiten der EU.