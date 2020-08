Hintergründe zur heute-show vom 03.04.2020

Ältere Menschen und Senioren gehören zu den besonders exponierten Risikogruppen für Covid19. Wenn sich in Pflegeheimen der Virus ausbreitet, kann der dort schnell um sich greifen, wie etwa der Fall eines Seniorenheimes in Wolfsburg zeigt. Der RBB schaute sich diese Woche die Lage vor Ort in einem Berliner Pflegeheim an. Der dort interviewte Bewohner des Heimes ist optimistisch und dankt seinen Pflegerinnen, die sich bei der Arbeit selbst „in Gefahr brächten“.