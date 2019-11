Hintergründe zur heute-show vom 22.11.2019

156 Milliarden Euro – so viel will die Bahn bis Ende des Jahrzehnts investieren. Das klingt erst mal vielversprechend, zeugt aber auch vom enormen Investitionsstau, der sich in den vergangen Jahren angesammelt hat. Die Süddeutsche Zeitung bleibt angesichts der Investitionen daher skeptisch: „Der Ausbau wird dauern, die Verbesserungen für Kunden werden in den nächsten Monaten kaum zu spüren sein. Erst in gut zehn Jahren soll sich für die Kunden dann Großes getan haben. Zentral von Computern gesteuert will die Bahn bis dahin auf Haupttrassen einen neuen Takt anbieten, der große Städte alle halbe Stunde verbindet – mit einigen Hundert zusätzlichen Fernzügen.“ Die SZ mahnt: „Im Verkehrsministerium, aber auch im eigenen Aufsichtsrat rätselt man allerdings, wie genau die Bahnführung das eigentlich erreichen will. Denn selbst die hohen Summen reichten für eine solche Zeitenwende nicht aus.“