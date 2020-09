Dumping-Preise bei Lebensmitteln

Bei den Preisen für Nahrungsmittel liegt Deutschland im Mittelfeld, so Daten von Eurostat – dem statistischen Amt der EU. Die Bundesrepublik rangiert auf Platz 13 der 27 EU-Länder. Hierzulande seien allerdings die Einkommen deutlich höher als in vielen anderen Ländern. Daher könne man sagen, dass die Lebensmittelpreise in Relation zum Einkommen in Deutschland sehr günstig seien, sagt Erik Maier von der Leipziger Handelshochschule HHL gegenüber dem MDR.