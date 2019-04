Deutschland hat zu wenig Organspender

Viel zu wenig Deutsche sind Organspender: 2018 haben gerade einmal 955 Bundesbürger nach ihrem Tod ihre Organe gespendet. Demgegenüber stehen über 10.000 Patienten, die dringend eine Spende benötigen. Was kann gegen diesen Missstand unternommen werden? – Bisher musste jeder, der bereit war Organe zu spenden, aktiv seinen Willen in Form eines Organspendeausweises kundtun. Wer untätig blieb, war also kein Spender. Das will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ändern. Am Montag stellte der Gesundheitsminister zusammen mit seinem Kollegen, dem SPD-Politiker Karl Lauterbach, einen neuen Gesetzentwurf vor. Künftig soll die sogenannte „Widerspruchsregelung“ gelten. Das bedeutet, jeder Bürger, der seine Organe nicht spenden möchte, muss explizit widersprechen. Wer untätig bleibt, ist fortan Organspender. Welche Besserungen der Gesundheitsminister sich von dem Gesetz erhofft, dazu hat sich Spahn ausführlich in der Bundespressekonferenz geäußert.