Arbeitsbedingungen in der Paketbranche

Über drei Milliarden Pakete wurden 2017 in Deutschland verschickt. Damit diese Masse täglich an deutschen Wohnungstüren ankommt, arbeiten für die großen Lieferdienste DHL, DPD, Hermes, GLS und UPS zehntausende Paketboten. Durch den Boom im Onlinehandel werden zukünftig wohl noch mehr Boten noch größere Mengen an Paketen austragen müssen. Schon jetzt ist der Druck auf die Fahrer ungemein groß. Denn die Paketdienste machen sehr wenig Gewinn pro Sendung. Wie sich das Geschäft in den letzten Jahren entwickelt hat und warum das jetzige System auch für uns Kunden Nachteile hat, erklärt Spiegel Online.