Hähnchenindustrie: Profit vor Tierwohl

Doch warum ist die Marktmacht so problematisch? Von der Brut bis zur Schlachtung ist quasi kein Vorbeikommen an der PHW. Das beginnt schon beim Genmaterial der Hochleistungshühner. Denn längst ist das Hühnchen, welches auf dem Teller landet, kein natürlich entwickeltes Tier mehr. Produziert wird es von der EW Group, die im vergangenen Jahrzehnt ihren Umsatz verdreifacht hat. Sie beliefert die PHW-Gruppe mit ihrem Spitzenprodukt „Ross 308“, dem nach eigenen Angaben beliebtesten Masthuhn der Welt. Speziell gezüchtet, um schnell gemästet und geschlachtet zu werden. Um diese Tiere gewinnbringend zu mästen, werden die Tiere auf engstem Raum zusammengepfercht. So müssen sich 16 Hühner einen Quadratmeter teilen. Damit sie unter diesen Umständen gesund bleiben, werden sie geimpft und bekommen Antibiotika. In Deutschland werden im Schnitt 90 Prozent aller Hähnchen damit behandelt. Das wiederum beschleunigt das Entstehen von resistenten Keimen, die ihren Weg dann auch zum Menschen finden könnten. Der Deutschlandfunk stellt die Frage, ob die nächste Pandemie aus dem Hühnerstall kommt.