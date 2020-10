Wann kommt der Impfstoff gegen Corona?

Weltweit forschen Firmen derzeit an einem Impfstoff – und mehr als 40 Stoffe sind aktuell in der klinischen Phase. Laut Spiegel sind elf der Impfstoffe auch schon in der dritten und damit letzten klinischen Phase. Das bedeutet, dass es Ende Oktober oder Anfang November schon einen Impfstoff auf dem Markt geben könnte. Denn im Hintergrund laufen schon die ersten beschleunigten Zulassungsverfahren. Bei diesem „Rolling-Review-Verfahren“ werden die Ergebnisse der dritten klinischen Phase fortlaufend eingereicht und bewertet. So soll das Zulassungsverfahren beschleunigt werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet aber eher „Anfang nächsten Jahres“ mit einem Impfstoff.