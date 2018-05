Hintergründe zur heute-show vom 04.05.2018

Als das so genannte Informationsfreiheitsgesetz 2006 in Kraft trat, sollte es die Bundesbehörden öffnen, Korruption eindämmen und das Vertrauen in den Staat stärken. Im vorigen Jahr gab es 12.950 Anfragen an Bundesbehörden, so viele wie noch nie. Trotzdem gibt es einige Schönheitsfehler im Gesetz: So ziehen sich Antworten jahrelang hin und einige Behörden erheben hohe Gebühren für die Anfragen. Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Ausgabe darüber.