Deutschlands Justiz: überlastet und überaltert

Die Justiz arbeitet in vielen Teilen Deutschlands an der Belastungsgrenze. Zwar ist der Personalmangel in der Justiz bekannt und es gibt langsam ein Umdenken in der Politik. Doch ganz so schnell stoppen lässt sich der Trend nicht – im Gegenteil, er wird bald wohl noch verschärft: Bis zum Jahr 2030 gehen bundesweit laut Deutschem Richterbund etwa 40 Prozent aller Richter und Staatsanwälte in den Ruhestand.