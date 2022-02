Wie das Missbrauchsgutachten von München Papst Benedikt belastet

Die katholische Kirche erlebt derzeit eine Image- und Sinnkrise mit immer neuen Hiobsbotschaften. Vor Kurzem kam ein Gutachten zu dem Ergebnis, dass Fälle von sexuellem Missbrauch in der Diözese über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt wurden. Die Analyse der Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl hatte das Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegeben. Gutachter gehen von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern, zugleich aber von einer deutlich größeren Dunkelziffer aus. Vor allem der emeritierte Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, wird in dem Gutachten schwer belastet. Er habe als damaliger Münchner Erzbischof in vier Fällen nichts gegen des Missbrauchs beschuldigte Kleriker unternommen. Die Ergebnisse des Gutachtens stellten die Anwälte der Kanzlei in einer Pressekonferenz vor.