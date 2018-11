Hintergründe zur heute-show vom 16.11.2018

Vor allem in NRW und in Berlin gibt es kriminell aktive Großfamilien mit arabischen Wurzeln. In Berlin leben nach Schätzungen der Polizei knapp 20 davon. Ihnen gehören jeweils bis zu 500 Mitglieder an. Zwölf Clans, so berichtete die Berliner Zeitung im Sommer, bereiten der Polizei große Probleme, weil sie immer wieder Straftaten innerhalb der organisierten Kriminalität begehen. Aber nicht alle Familienmitglieder sind dabei kriminell.