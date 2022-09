So schlimm ist der Lehrkräftemangel in Deutschland

Warum ist das so? Einerseits herrscht in Deutschland generell Fachkräftemangel in allen Bereichen. Doch es geht auch um die politischen Versäumnisse der letzten Jahre: „Die Politik hat viel zu spät auf den kontinuierlichen Geburtenanstieg seit über zehn Jahren reagiert“, so Lehrerverbandspräsident Meidinger. Der „zweite Riesenfehler“ sei, dass mit dem Geburtenrückgang in den 90er Jahren massiv Lehramtsstudienplätze abgebaut wurden.