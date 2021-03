Wie Lieferando seine Marktmacht ausnutzt

Die Restaurants sind wegen der Corona-Pandemie schon seit längerem geschlossen. Deshalb lassen sich die Deutschen so viel Essen liefern wie noch nie. Während des ersten Corona-Lockdowns haben laut einer Bitkom-Studie fast 44 Millionen Deutsche online bestellt – deutlich mehr als zuvor. Davon profitiert vor allem Deutschlands Essens-Lieferdienst Nummer 1: Lieferando, der zum niederländischen Konzern Just eat take away gehört. Schon vor der Krise ist die Plattform zum Monopolisten aufgestiegen und hat nun weiter stark expandiert. Die Anzahl der bestellten Speisen stieg im ersten Halbjahr 2020 auf rund 49 Millionen, ein Zuwachs von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Umsatz verdoppelte sich von 80 Millionen Euro auf 161 Millionen Euro.