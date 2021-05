Was bringt das deutsche Lieferkettengesetz?

Rana Plaza wurde zum Synonym für alles, was in der Bekleidungsindustrie und den großen Ketten schieflief: Der Fabrikkomplex in Bangladesch war am 24. April 2013 unter dem Gewicht mehrerer illegal aufgestockter Etagen eingestürzt. Über 1100 Menschen wurden dabei getötet, darunter vor allem Frauen. Die Katastrophe zeigte die schlimmen Zustände in den Textilfabriken des südasiatischen Landes und löste eine Debatte über die Einhaltung von Menschenrechten in den Lieferketten aus – mehrere westliche Kleidungsfirmen hatten dort Ware produzieren lassen. Die FAZ schreibt: „Seit dem Tag vor acht Jahren hat sich nichts und alles verändert. Die Mehrzahl der Kleidungsstücke ist weiterhin so günstig, dass es vielen schwerer fallen dürfte, sie im Laden liegen zu lassen, als sie zu kaufen.“ Laut Greenpeace legen sich deutsche Kunden im Durchschnitt sechzig Kleidungsstücke im Jahr zu und tragen sie nur noch halb so lang wie vor 15 Jahren. Zwar habe der Einsturz von Rana Plaza vielen vor Augen geführt, wie dreckig günstige Mode sei. Aber wie es den Menschen gehe, die Mode fertigen, die ein bisschen teurer ist, das ist leider in vielen Fällen auch nicht transparenter.