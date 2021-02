Hintergründe zur heute-show vom 05.02.2021

Erzbischof Woelki hat sich vor kurzem selbst zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der Kölnischen Rundschau sagt er: „Wir haben Fehler gemacht, wir haben Vertrauen verspielt, ich verstehe die Ungeduld“. Zum Fall des Pfarrers O., bei dem das Erzbistum schweren Vorwürfen nicht nachgegangen war, sagte Woelki indes: „Ich habe mein Gewissen geprüft, und ich bin persönlich der Überzeugung, dass ich mich korrekt verhalten habe. Aber auf meine Einschätzung kommt es nicht an: Professor Gercke untersucht den Fall.“ Der vom Erzbischof neu beauftragte Strafrechtler Björn Gercke soll am 18. März ein Gutachten über das Verhalten der Bistumsverantwortlichen vorlegen.