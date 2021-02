Der umstrittene Bau der Pipeline Nordstream 2

Besonders die Ministerpräsidentin von Mecklenburg -Vorpommern, Manuela Schwesig, setzt sich für Nordstream 2 ein. Sie warnte jüngst in der ARD diejenigen, „die schon immer gegen das Pipeline-Projekt waren“, dürften die aktuelle politische Situation in Russland nun nicht ausnutzen, um das Projekt zu stoppen. Es sei „wichtig, dass Deutschland jetzt mit Russland im Dialog bleibt, gerade in diesen schwierigen Zeiten“. In einem Zeitungsinterview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ging Schwesig sogar noch einen Schritt weiter und zog einen fragwürdigen Vergleich: „Käme die Pipeline nicht aus Russland, sondern aus Skandinavien, gäbe es viel weniger Kritik“.