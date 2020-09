Wie verbreitet ist Rechtsextremismus bei der Polizei?

Bisher hat es Innenminister Horst Seehofer immer abgelehnt, eine Studie über Rassismus in der Polizei in Auftrag zu geben. Viele andere sprechen sich aber dafür aus, wie etwa Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Er nennt Seehofers Begründung in den Tagesthemen „einigermaßen peinlich“ und in sich nicht schlüssig. Bei einer unabhängigen Rassismus-Studie gehe es darum, Vertrauen in der Bevölkerung in die Polizei zu gewinnen, sagt Fiedler.