Braucht Deutschland ein neues Rentensystem?

Die Situation um den deutschen Arbeits- und Rentenmarkt wird sich bald weiter verschärfen: Bis zum Jahr 2035 werden rund sieben Millionen Arbeitskräfte in Rente gehen, so eine aktuelle Untersuchung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Hintergrund ist hauptsächlich, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der sogenannten „Baby-Boomer“-Jahrgänge bald in Rente gehen – und dann auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Diese Jahrgänge werden so genannt, da in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg besonders viele Kinder geboren wurden. Etwa 1,2 Millionen pro Jahr. 2005 waren es nicht einmal 700.000.