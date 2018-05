Hintergründe zur heute-show vom 24.11.2017

Viele verstehen nicht, warum Siemens trotz eines Nettogewinns von über sechs Milliarden Euro so viele Stellen in Deutschland streichen will. Die Begründung des Konzerns: die Energiewende. In den betroffenen Städten Görlitz und Leipzig glaubt man das allerdings nicht. Das Nachrichtenmagazin exakt des MDR hat mit einem Siemens-Insider gesprochen.