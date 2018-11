Hintergründe zur heute-show vom 23.11.2018

Viele kritisieren am jetzigen System, dass es Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger unter Generalverdacht stelle. Das ARD-Magazin Plus Minus hat in einem Beitrag dargestellt, wie das Jobcenter zum Teil Hartz-IV-Bezieherinnen und -Bezieher schikaniere. Die Autoren schildern den Fall eines ehemaligen Vertriebsleiters, der neben einem Job als Busfahrer für Kinder mit Handicap Hartz IV beantragte. Wegen seines Minijobs bat er das Jobcenter, ihn erst dann zu Terminen zu bestellen, wenn er alle Kinder in die Schule gebracht hat. Allerdings: „Mich haben sie immer so um 7.30 Uhr bestellt, obwohl sie wussten, dass ich einen Minijob hatte, und ich auch gesagt habe, dass ich zu dieser Uhrzeit nicht kommen kann. Trotzdem haben sie mich eben halt zu diesen Uhrzeiten bestellt und weil ich da nicht hingegangen bin, haben sie mich deswegen sanktioniert.“