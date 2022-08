Deutschland hängt hinterher

Ein EU-Land, an dem Deutschland sich ein Beispiel in Sachen Digitalisierung nehmen könnte: Spanien. 80 Prozent aller Haushalte in Spanien haben einen Glasfaseranschluss - in Deutschland ist es gerade einmal ein Zehntel. Bis 2025 soll Spanien nahezu 100 Prozent Glasfaserabdeckung haben. Auch in anderen Bereichen ist die Digitalisierung in Spanien weit fortgeschritten. 2003 schon wurde dort die digitale Signatur eingeführt. Mit der Signatur wurde der Grundstein für die Digitalisierung des ganzen Landes gelegt. Spanische Bürger kommen so direkt an Steuerzertifikate und Meldebescheinigungen, die sie sich umgehend bei der Behörde herunterladen – ohne Schlange stehen zu müssen und ohne Bearbeitungszeiten. Selbstständige passen ihre Rentenbeiträge über die Webseite der Sozialkasse an, Bürger überwachen die Auftragsvergabe der Behörden über ein staatliches Datenportal. Die Kommission der Europäischen Union stellt Spanien ein gutes Zeugnis aus: Zwar stehe das Land in der Digitalisierung noch hinter den baltischen und skandinavischen Staaten. Doch es liege deutlich vor den großen EU-Staaten Deutschland, Frankreich und Italien. Im sogenannten „Digital Economy and Society“ Index 2021 heißt es: „Spanien ragt insbesondere bei den digitalen öffentlichen Dienstleistungen heraus, dank einer „digital-first“-Strategie seiner zentralen Verwaltung.“